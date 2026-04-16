El Kelme logra el ascenso y vuelve a División de Honor

El Kelme ha conseguido el ascenso a División de Honor con un mes de antelación. La victoria del pasado sábado en Alboraya se unió a una carambola de resultados de los rivales que permitió certificar el ascenso. Quedan cinco jornadas de Liga y el conjunto ilicitano empezará a celebrar el éxito este sábado ante el Moncadense.
El equipo de la garra vivirá un gran día en el Enrique Cervera. El partido se disputa a las 17:00 horas. Mariano Neira, técnico del Kelme, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero y se ha mostrado "feliz" por el ascenso de su equipo. Al certificarse el domingo, recuerda que tuvieron que celebrarlo con una videollamada.
El objetivo principal ya está logrado, pero Neira está convencido de que su equipo seguirá trabajando para poder brindar más victorias a la afición. De cara a la próxima temporada, ya hay una buena base de jugadores. Sin embargo, el entrenador argentino apuesta por ir paso a paso.