La Junta de Gobierno Local de Elche da luz verde al proyecto de reparación de la calzada de la rotonda del Pont del Bimil.lenari

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves el proyecto y la ejecución de las obras de reparación de la calzada de la rotonda del Pont Bimil.lenari.

Tras ese paso, el siguiente tiene que ser la adjudicación de la dirección de obra y la previsión con la que se trabaja es que las obras puedan comenzar antes de finales de este año.

La actuación va a suponer una inversión de alrededor de 2’5 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto contempla el refuerzo de la estabilización del suelo de la propia rotonda a través de pilotes y la compactación del terreno.

Alcorques y depuradora de Algorós

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de expediente para la adjudicación del contrato de obras de creación de alcorques cuatro calles del casco urbano, concretamente en las calles Juan Carlos I, Alfonso XII, Federico García Lorca y León Sánchez Sáez. La iniciativa va a suponer una inversión de casi 200.000 euros.

Además, se ha dado luz verde a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana necesaria para ajustar la calificación urbanística de la parcela en la que se encuentra la depuradora de de Algorós.

Con esa modificación se consigue que toda la parcela ocupada por la estación depuradora esté calificada como dotacional, equipamiento destinado a infraestructuras de servicios técnicos y se mejoren el acceso a esta infraestructura. Para ello, se amplía la superficie calificada de equipamiento, se ajustan las alineaciones de los viarios ejecutados, se amplía el viario que da acceso a la depuradora y se modifica la situación de la zona verde.

La nueva estación depuradora de aguas residuales se construirá sobre la ya existente para paliar algunos de los problemas que genera. Las obras tienen el objetivo de mejorar el caudal y la calidad del agua residual para después reutilizarse, la reducción de la huella energética, la eliminación de malos olores y ruidos, además de convertirse en una infraestructura acorde a la normativa europea.