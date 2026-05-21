La Junta de Gobierno Local de Elche acuerda la preadjudicación de la urbanización del entorno del estadio Martínez Valero

La Junta de Gobierno Local ha abordado otros asuntos. Entre ellos se ha dado Luz verde a la preadjudicación de las obras de urbanización del entorno del estadio de fútbol ‘Manuel Martínez Valero’.

Las obras tienen un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 4’1 millones de euros.

La actuación proyectada abarcará una superficie global de 24.490 metros cuadrados e incluye la renovación de 400 metros de la avenida Manuel Martínez Valero, que es la que discurre por la fachada del estadio del Elche Club de Fútbol (CF), así como 500 metros de la avenida José Esquitino Sempere.

Esas son vías pasarán a contar con cuatro carriles de circulación, medianas centrales, amplias aceras y zonas de arbolado que favorecerán la generación de sombra.

Además, se ejecutarán dos nuevas glorietas en la intersección de Manuel Martínez Valero con José Esquitino Sempere y en el límite entre los sectores AR-78 y E-24.

También se va a mejorar la iluminación y se van a habilitar zonas de aparcamiento en línea.

Detalle de la aportación económica

La financiación del proyecto urbanización del entorno del estadio Martínez Valero se correrá a cargo de los propietarios de los sectores urbanísticos a los que afecta. Con ello, los del sector E-24 abonarán un canon de urbanización de 969.483 euros; la mercantil propietaria de lo que antaño eran los campos de fútbol anexos del estadio de fútbol hará frente a 833.347 euros; el Elche CF afrontará un canon de urbanización de 620.709 euros; y el Ayuntamiento de 1,7 millones de euros.