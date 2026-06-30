Junio queda atrás en Elche, Crevillent y Santa Pola con un martes con nivel rojo por riesgo de incendios forestales

La previsión meteorológica apunta a que este último día del mes de junio va a ser una jornada sin cambios significativo y, por tanto, con sol, paso puntual de algunas nubes altas, calor, bochorno y suaves brisas marinas a partir de media mañana.

Se espera que la temperatura máxima ronde en Elche y Crevillent los 32 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 30.

Nivel rojo por riesgo incendios forestales

El área de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado para este martes en el conjunto de la provincia de Alicante el nivel rojo de preemergencia por riesgo de incendios forestales. Se trata del máximo nivel de alerta.

Desde el departamento autonómico de Emergencias se alerta de la posibilidad de tormentas secas en la provincia, sobre todo en zonas del interior.