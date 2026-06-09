Juan Maciá volverá a llevar el nombre de Elche al Mundial

Juan Maciá volverá a estar presente en un Mundial. El ilicitano portará la bandera deEspaña con el nombre de Elche en la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Será la sexta cita mundialista para Maciá, quien confía en que 'La Roja' pueda llegar a la final del 19 de julio.

Partirá este viernes en una combinación de viaje compleja, donde tendrá que realizar varias escalas. Vivirá en directo el primer partido de la selección de Luis de la Fuente, el próximo lunes, ante Cabo Verde. Después por motivos personales regresará a Elche y volverá a finales de junio presenciar más encuentros.

Maciá ha hecho grandes amigos en las peñas que acompañan a 'La Roja'. Vivirán juntos la experiencia en este Mundial, donde esperan que el resultado sea mejor para España que en el de Catar en 2022. En esta ocasión el ilicitano se quedará hasta la final, algo que en anteriores ocasiones no pudo hacer.

Juan Maciá forma parte de la peña 'La Furia Española Locos por España', creada hace dos años y con ya cerca de 500 socios.