'Josan' recibirá la distinción 'Ram d'Or d'Elx' durante el comienzo de las Fiestas Mayores de Elche 2026

El futbolista crevillentino y Pregonero de las Fiestas Mayores de Elche 2026, José Antonio Ferrández Pomares, 'Josan', recibirá la distinción 'Ram d'Or d'Elx' durante la presentación del pregón que dará comienzo a las fiestas oficiales del municipio de este año.

El portavoz adjunto del gobierno municipal, Claudio Guilabert, ha señalado que el centrocampista del Elche Club de Fútbol "merece este reconocimiento por los valores que transmite como deportista, entre ellos el esfuerzo y sacrificio que ha demostrado en su carrera, siendo una pieza clave en los últimos ascensos de Elche y sobre todo en momentos difíciles del club".

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local se ha aceptado la donación al archivo municipal, por parte de la familia Ayala, del 'Fondo Documental Felipe Ayala Albaladejo'. La colección comprende 167 títulos y 2.229 documentos, siendo en su mayoría publicaciones infantiles, juveniles y revistas fechadas en los años 30 del siglo XX.

También, se ha llevado a cabo la adjudicación de la instalación de toldos vela en las pistas de petanca del Parque de Andalucía. La empresa 'Mediterránea de Servicios' será la encargada de la ejecución en un plazo de 30 días por un importe de 33.537 euros.

Asimismo, se han solicitado dos subvenciones. La primera, por un importe de 75.000 euros, está destinada a la contratación de personas para realizar actuaciones de desbroce para la prevención de incendios forestales. Finalmente, la solicitud realizada a la Diputación Provincial de Alicante, en el marco de la Campaña de Bonos Consumo en Elche, asciende a 1.495.000 euros.