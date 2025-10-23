Iturbe, Redondo y Yago: los únicos que no han sido titulares en el Elche

A Eder Sarabia no le pesa el cambio de categoría. El técnico del Elche sigue fiel a sus ideas y está demostrando que también es posible rotar en Primera División. Además, el plan le está saliendo: el equipo franjiverde solo ha perdido un encuentro y ronda puestos europeos tras nueve jornadas.

Solo hay tres jugadores que no han sido titulares: Alejandro Iturbe, Fede Redondo y Yago de Santiago. Tampoco lo ha sido Adam Boayar, aunque tiene ficha del filial. Aún así, el canterano ya dispuso de minutos en la máxima categoría en Mendizorroza. Iturbe lo tiene difícil ante la competencia en portería, Redondo solo ha jugado nueve minutos y Yago aún no ha podido meter cabeza tras la lesión.

El caso más llamativo es el del mediocentro argentino. Fue uno de los fichajes estrella del verano y el Elche hizo una importante apuesta para incorporarle desde la MLS. Jugó en el amistoso ante el Murcia en el Enrique Roca y no terminó de convencer. En la entidad franjiverde confían en que, poco a poco, vaya adaptándose al fútbol español.

Redondo solo ha disfrutado de los últimos minutos ante Atlético de Madrid y Levante. En el resto de jornadas, ha visto los noventa minutos desde el banquillo. Frente al Celta de Vigo se quedó fuera de la convocatoria por un proceso gripal. Lo más sorprendentes es que, ni siquiera con Aguado lesionado, se le ha dado la oportunidad.

La situación de Yago es diferente. La grave lesión de rodilla que sufrió en enero y le obligó a pasar por quirófano le ha impedido empezar el curso con normalidad. Fue convocado ante el Alavés, pero ante el Athletic se cayó de la lista. Nada grave. A priori, podría reaparecer ante el Espanyol y se espera que pueda tener sus primeros minutos en breve.

Por otro lado, la portería parece una de las demarcaciones mejor cubierta de la plantilla. Iñaki Peña y Matias Dituro se han repartido las titularidades, por lo que Iturbe no ha tenido hueco. Ni en el amistoso en Murcia pudo jugar. Se prevé que en Copa, ante Los Garres, tenga su oportunidad. Se le considera un guardameta fiable y de futuro.

Con la Copa en el horizonte, los menos habituales gozarán de minutos en el Enrique Roca. Sarabia dará descanso a los jugadores con más carga en una semana exigente con salidas ante Espanyol y FC Barcelona. Será una buena ocasión para reivindicarse y demostrar que también se puede contar con ellos.