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Isabel Sánchez-Arán brilla en el Campeonato de Apnea Indoor de Elche

La apneísta consigue cuatro oros en casa

Felipe Canals

Elche |

Isabel Sánchez-Arán
Isabel Sánchez-Arán | por fin

Isabel Sánchez-Arán ha brillado en casa. El Campeonato de Apnea Indoor, celebrado en Elche, ha dejado cuatro oros para la apneísta ilicitana. Ha sido la gran triunfadora de un gran fin de semana vivido en la piscina cubierta del pabellón Esperanza Lag.

Apnea estática, apnea dinámica, DNF y DYNB son las cuatro categorías en las que ha participado Sánchez-Arán. "Un campeonato perfecto", dijo en sus redes sociales la deportista de Elche. La apneísta añadió que es "difícil describir lo que se siente compitiendo en casa... Elche siempre es muy especial".

Isabel Sánchez-Arán es una de las representantes más destacadas del deporte ilicitano en este momento. La ilicitana sigue cosechando grandes resultados en campeonatos nacionales e internacionales.

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