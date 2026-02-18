Investigadores de la UMH de Elche acaban con el ‘problema del robot secuestrado’

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han desarrollado un sistema que mejora la capacidad de los robots móviles para ubicarse y orientarse en entornos extensos, abiertos y cambiantes, incluso cuando no conocen su posición inicial y cuando el paisaje ha cambiado con el paso del tiempo.

La técnica está basada en inteligencia artificial y en sensores láser. Ha sido desarrollada por especialistas del Instituto de Investigación en Ingeniería de Elche e imita con éxito la lógica humana para orientarse.

El sistema se ha probado con buenos resultados durante varios meses en el campus de Elche de la UMH, tanto en espacios abiertos como en interiores, bajo distintas condiciones ambientales.

Los investigadores destacan que el avance supone un paso clave para la navegación autónoma de las máquinas inteligentes en escenarios reales y resuelve el conocido como ‘problema del robot secuestrado’, que ocurre cuando un robot se apaga, se queda sin batería o es trasladado a otro lugar y, al reiniciarse, no dispone de información previa sobre su posición.

Se trata de un avance tiene aplicaciones directas en ámbitos como la robótica de servicio, la logística automatizada, la inspección de infraestructuras, la vigilancia ambiental o los vehículos autónomos, ámbitos en los que la localización fiable es un requisito esencial para operar con seguridad y eficiencia.