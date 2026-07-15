Una imagen de la Virgen de la Asunción y las cuatro estrellas de su corona anuncian las fiestas de Elche de este año

Francisco Segura, nacido en Albatera, ha sido el encargado de presentar su cartel de las fiestas patronales de la ciudad de Elche en honor a la Virgen de la Asunción esta mañana de miércoles en un acto que ha reunido al alcalde de Elche, miembros del gobierno municipal, a las representantes de las fiestas y presidentes de las asociaciones festeras y culturales.

El albaterense ya había presentado el año anterior el cartel de la festividad de Domingo de Ramos de la ciudad de Elche y ahora ha afirmado sentir honor y responsabilidad por la repercusión que supone representar las fiestas patronales.

Tal y como ha explicado Francisco Segura, el cartel se enmarca en el estilo 'Art Nouveau' de principios de siglo XX y tiene como protagonista a la Mare de Déu, en concreto al rostro que plasmó el escultor valenciano Josep Capuz i Mamano.

A la derecha del rostro de la Virgen está representada la palmera de la Virgen que se dispara cada noche del 13 de agosto, durante la Nit del Albà. En la parte derecha del cartel se encuentran cuatro estrellas de seis puntas, que coinciden con la corona que luce la Virgen durante el Misteri d’Elx.

Esta representación rinde homenaje a la ofrenda del pueblo de Elche a la Virgen y en cada estrella se encuentra un elemento representativo: la Magrana del Misteri d’Elx, las Reinas y Damas durante la batalla de las flores, el casco Moros y Cristianos en honor a las fiestas y los Pobladores.

El color del fondo ‘azul real’ hace referencia a la realeza de la Mare de Déu, mientras que las letras en amarillo que recuerda al reflejo de la luz de la palmera de la virgen en la Nit del Albà.

Por su parte el alcalde del Ayuntamiento de Elche, Pablo Ruz, ha puesto en valor ese material, la cerámica, que por primera vez luce en el cartel de las Fiestas de Agosto 2026 y ha subrayado la especial vinculación del autor, Francisco Segura, con Elche y sus fiestas.