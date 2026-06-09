La ilicitana Inés Serna Orts pinta un retrato del Papa León XIV que se exhibirá en la iglesia de la Fontana de Trevi

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Coincidiendo con la visita a España del Papa León XIV, la artista ilicitana Inés Serna Orts ha pintado un retrato suyo que esta misma semana partirá rumbo a Roma, de modo que llegará cuando el Santo Pontífice vuelva a su lugar de residencia habitual tras su paso por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

El cuadrado de Inés Serna estará en la iglesia de la Fontana de Trevi, templo en el que la artista ilicitana no es una desconocida y, de hecho, en sus Capillas los visitantes pueden disfrutar de siete lienzos suyos, de hasta un metro de altura, de santos, así como de la Virgen y del Cristo de la Divina Misericordia.

Además, Inés Serna luce obras propias en otros puntos de Roma, como es el caso del Palacio del Vicariato, donde ha expuestos cuadros oficiales de Cardenales, y en el Palacio de la Cancillería de la Santa Sede.

La ilicitana Inés Serna ha retratado con sus pinceles a tres Papas más: Juan Pablo II, cuyo cuadro se disfruta en el colegio de las Carmelitas de Elche; Juan XXIII, que es un retrato que se exhibe en la parroquia Santa María Reina de Barcelona; y el Papa Francisco, que está en El Vaticano.

El cuadro de León XIV lo ha creado por iniciativa del obispo de Trevi y también va a recibir una copia el Cardenal Angelo de Donis.