Ignacio Payá Román, nuevo Delegado General de Estudiantes de la UMH de Elche

Ignacio Payá Román, alumno de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche que se ha convertido en el nuevo Delegado General de Estudiantes de la institución académica.

Payá cursa el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ha obtenido en las elecciones a ese cargo el respaldo del 78 % de los votos emitidos en un procedimiento en el que ha participado hasta el 43 % del censo electoral de estudiantes de la UMH ilicitana.

Su proclamación definitiva tendrá lugar el viernes de la próxima semana, día 15 de este mes de mayo.

Ignacio Payá ostentaba el cargo de delegado estudiantes en funciones desde el 27 de febrero. Ahora lo va a asumir de forma definitiva para un mandato que se va a extender a lo largo de los dos próximos dos años.

Entre los diferentes cargos que ha ostentado en representación de la UMH se encuentran el de delegado de Centro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche; vicedelegado General de Coordinación y Planificación; y secretario de Estudiantes de la Facultad.