IFA FIRALACANT acogerá grandes eventos musicales en 2027

La institución ferial de la provincia IFA-FIRA ALACANT pone en marcha una nueva etapa de explotación y dinamización de su auditorio exterior a través de un acuerdo alcanzado con la productora alicantina HDK Experience que pretende organizar eventos musicales y culturales de gran y mediano formato durante la temporada 2027. La promotora gestiona en estos momentos iniciativas experienciales en el estadio Enrique Roca de Murcia y realizará la producción de algún evento este mismo año en el auditorio de IFA.

El contrato formalizado pretende reactivar uno de los espacios al aire libre con mayor potencial de la provincia, consolidando a IFA-FIRA ALACANT como un recinto versátil para ferias empresariales, congresos y también para propuestas de ocio musical.

El auditorio rxterior de IFA tiene cerca de 4.800 metros cuadrados y capacidad operativa complementada con amplias zonas de aparcamiento y servicios logísticos, se convertirá en un nuevo punto de referencia para conciertos, festivales y experiencias musicales de gran impacto para entrar en el circuito nacional de eventos. La alianza contempla en principio la celebración de varios eventos musicales entre mayo y agosto de 2027 en una colaboración que nace con vocación de continuidad y crecimiento.

El proyecto contará con el respaldo operativo y estratégico de profesionales especializados en producción y gestión cultural vinculados al sector musical y de grandes eventos que sean capaces de atraer propuestas musicales de primer nivel y generar un importante retorno económico y turístico para el entorno y posicionar a la provincia de Alicante en destino cultural de referencia.

Con esta operación, IFA-FIRA ALACANT refuerza su estrategia de apertura a nuevas líneas de negocio vinculadas al entretenimiento, la cultura y los grandes eventos, ampliando las posibilidades de uso del recinto durante todo el año y favoreciendo la atracción de nuevos públicos, inversiones y oportunidades para la provincia de Alicante. El director general de IFA-FIRA ALACANT, Alejandro Morant, ha destacado que “este acuerdo representa una oportunidad para seguir transformando IFA en un espacio multifuncional, capaz de combinar la actividad ferial tradicional con propuestas innovadoras relacionadas con la música, la cultura y el ocio experiencial”.

Por su parte, desde la organización promotora, han señalado que el objetivo es “convertir el Auditorio Exterior de IFA-FIRA ALACANT en un espacio de referencia para grandes producciones musicales y culturales, apostando por una programación de calidad y experiencias diferenciales, respaldados por equipos ”. La iniciativa permitirá además generar impacto económico directo e indirecto en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y los servicios, en línea con el crecimiento que el sector de los festivales y conciertos viene experimentando en España en los últimos años.