Hyundai Kona, coche oficial de Elche Night Race

La 5º edición de Elche Night Race espera reunir a unos 6.000 corredores y cuenta con el apoyo del concesionario ilicitano Auto Fima Hyundai

El concesionario ilicitano Auto Fima Hyundai presentó anoche el coche oficial que acompañará a la 5º edición de la Elche Night Race y que se ha convertido en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de la ciudad.

El acto de presentación ha contado con la asistencia de los organizadores de la carrera, el concejal de deportes de Elche y todo el equipo de Hyundai Auto Fima. La Elche Night Race se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del calendario deportivo local y Auto Fima Hyundai refuerza su compromiso con el deporte ilicitano, apoyando iniciativas que promueven valores como el esfuerzo y la superación.

