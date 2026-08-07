Los hospitales de Elche refuerzan sus servicios con más personal para la Nit de l’Albà y la Roà

Los Hospitales General de Elche y el Hospital del Vinalopó van a reforzar sus servicios de cara a la noche de la Nit de l’Albà y la noche de la Roà, los días 13 y 14 de agosto, por la previsión de gran afluencia de personas en las calles.

Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Elche tras una reunión de coordinación entre la edil de Sanidad y Festejos, Inma Mora y el Comisario jefe de la Policía Local, César Zaragoza, junto a miembros del Hospital General y el Hospital del Vinalopó.

En este encuentro la dirección de ambos hospitales ha afirmado la incorporación de más personal sanitario, como médicos y enfermeras, y no sanitarios, como celadores o administrativos, durante estos dos días concretados.

En específico, se reforzarán algunas especialidades médicas como Oftalmología, Traumatología, Cirugía General, Anestesia, Enfermería y Urgencias, con el fin de poder atender cualquier emergencia durante la celebración de las fiestas. Además, se dotará de más personal al área de Cirugía Plástica y en la Nit de l’Albà habrá disponible un quirófano adicional de urgencia.

En cuanto al refuerzo de atención primaria, se refuerzan los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) de Urgencias ubicados en Toscar, Altabix o Santa Pola.