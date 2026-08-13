Los hospitales de Elche y la Policía Local refuerzan sus servicios para la Nit del Albà

Esta noche es la esperada Nit del Albà y la ciudad de Elche lleva ya semanas coordinándose y preparándose para ella: los pirotécnicos, los hospitales y también las fuerzas de seguridad.

Los Hospitales General de Elche y el Hospital del Vinalopó van a reforzar sus servicios de cara a esta noche con la incorporación de más personal, sanitario y no sanitario.

En específico, se van a reforzar algunas especialidades médicas como Oftalmología, Traumatología, Cirugía General, Anestesia, Enfermería y Urgencias, con el fin de poder atender cualquier emergencia durante la celebración de las fiestas. Además, se dotará de más personal al área de Cirugía Plástica y en la Nit de l’Albà habrá disponible un quirófano adicional de urgencia.

En cuanto a la atención primaria, también se refuerzan los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) de Urgencias ubicados en El Altet, Altabix o Santa Pola.

Por parte de la Policía Local, el dispositivo para esta noche y para mañana, estará compuesto de unos 220 efectivos. Trabajarán en turnos solapados, incluidos los que realizarán los controles de alcoholemia, que se instalarán en diferentes puntos de entrada y salida del municipio.

César Zaragoza, intendente jefe de la policía local de Elche, ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para conseguir unas fiestas seguras.