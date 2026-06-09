El Hospital del Vinalopó de Elche celebra su decimosexto aniversario con su ampliación en el horizonte

El Hospital Universitario del Vinalopó celebra su decimosexto aniversario tras invertir casi seis millones de euros el último año. En los últimos doce meses se han acondicionado los 16 boxes del servicio de Urgencias, se ha creado un gimnasio para la unidad de daño cerebral y se ha renovado la cafetería del hospital, entre otras actuaciones.
Desde la gerencia del hospital han incidido en que tienen un compromiso de inversión hasta 2030 de más de sesenta millones de euros. En este sentido, Rafael Carrasco ha avanzado que esperan incorporar antes de que finalice este año el segundo PET-TAC. Además, el gerente del Vinalopó ha anunciado que se está trabajando en la ampliación del hospital con el diseño del proyecto del nuevo edificio anexo frente al área de urgencias, que contará con 100 camas.
Por otro lado, Carrasco ha asegurado que se está trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Crevilllent en el diseño del nuevo centro de salud del municipio. Otras mejoras que quiere implementar el Hospital Universitario del Vinalopó tienen que ver con la incorporación de más herramientas de inteligencia artificial.
En cuanto a los datos de actividad durante estos dieciséis años, desde el Vinalopó han resaltado los más de 23.000 nacimientos o las más de 250.000 intervenciones. La tasa de cirugía sin ingreso se sitúa en el 61%.