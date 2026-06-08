El Hospital General de Elche realiza una técnica pionera en la Comunitat Valenciana para tratar hernias paraestomales complejas

La unidad de Pared Abdominal del servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario de Elche ha realizado por primera vez en la Comunitat Valenciana una novedosa técnica para el tratamiento de una hernia paraestomal compleja de gran tamaño, que es una complicación que puede aparecer en pacientes portadores de colostomía.

Ha puesto en práctica una técnica quirúrgica videoendoscópica extraperitoneal.

La paciente intervenida en el Hospital General Universitario de Elche presentaba una complicación en la colostomía que tiene y que causa abultamiento, fugas en la bolsa y dolor. Esa complicación recibe el nombre de eventración paraestomal compleja.

La técnica utilizada destaca por su abordaje mínimamente invasivo mediante videoendoscopia y por realizarse fuera de la cavidad abdominal, lo que se conoce como abordaje extraperitoneal. Esa videoendoscopia es un procedimiento que permite operar a través de pequeñas incisiones utilizando una cámara y material quirúrgico especializado.

Así, la intervención se realizó a través de tres pequeñas incisiones en la pared abdominal. A diferencia de la laparoscopia convencional, este procedimiento evita entrar en el interior de la cavidad abdominal y reduce así el riesgo de lesiones internas y complicaciones asociadas a las mallas quirúrgicas.

Equipo de la unidad de Pared Abdominal del Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario de Elche. | GVA Sanidad

El doctor Rafael Ferrer Riquelme, jefe de la unidad de Pared Abdominal, ha explicado que se trata de una de las técnicas "más avanzadas que existen actualmente para las hernias paraestomales complejas y la que mejores resultados está ofreciendo en cuanto a disminución de reaparición y recuperación del paciente".

El Hospital General de Elche es, junto al Hospital General de Alicante, uno de los dos únicos centros de la provincia que cuentan con una unidad específica de Pared Abdominal y es además hospital de referencia para los casos más complejos del sur de la provincia.

La paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta hospitalaria al cuarto día postoperatorio, "sin complicaciones ni síntomas". En este sentido, entre las principales ventajas de esta técnica destacan la disminución del dolor postoperatorio, la reducción de complicaciones durante y después de la cirugía y una recuperación más rápida, lo que permite una reincorporación más precoz a la vida cotidiana y laboral.

La unidad de Pared Abdominal del Hospital General Universitario de Elche atiende alrededor de 36 casos complejos al año mediante diferentes técnicas quirúrgicas avanzadas.

Además del doctor Rafael Ferrer, forman parte de la citada unidad las doctoras Laura Armañanzas, Mónica Serrano y Carmen Zamora.