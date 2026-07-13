El Hospital General de Elche implantará de manera progresiva la hemodiálisis a domicilio

El Hospital General Universitario de Elche va a incorporar a su cartera de servicio la hemodiálisis domiciliaria como una nueva opción terapéutica para pacientes con enfermedad renal crónica.

La iniciativa permitirá que aquellos pacientes que puedan beneficiarse de esa técnica realicen el tratamiento desde su propio domicilio, tras un periodo de formación específica y con el seguimiento permanente de profesionales del Servicio de Nefrología.

La hemodiálisis domiciliaria no sustituye al tratamiento convencional que se realiza en el hospital, sino que amplía la cartera de servicios para ofrecer una alternativa más flexible y adaptada a las necesidades de los pacientes.

El departamento de salud Elche-Hospital General atiende actualmente a cerca de 230 pacientes en programas de hemodiálisis y el servicio de Nefrología es referente para los departamentos de salud de Elche-Hospital General y Orihuela, dentro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Alicante Sur, que da cobertura a una población de casi 344.000 habitantes.

Además, esa cifra aumenta de forma significativa durante los meses de verano como consecuencia de la elevada afluencia de población en zonas turísticas como Santa Pola, La Marina y Los Arenales del Sol.

El doctor Francisco Javier Torralba, jefe de Nefrología en el Hospital General ilicitano ha destacado que la “la hemodiálisis domiciliaria supone un avance en la atención a las personas con enfermedad renal porque nos permite ofrecer un tratamiento más personalizado, adaptado a su estilo de vida y con importantes beneficios para su bienestar y autonomía".

Entre las principales ventajas de la hemodiálisis domiciliaria destacan una mayor autonomía del paciente, la posibilidad de adaptar los horarios de diálisis a su vida diaria y la reducción de los desplazamientos periódicos al hospital, favoreciendo además la conciliación familiar y laboral.

Asimismo, desde el punto de vista clínico, la hemodiálisis domiciliaria permite realizar tratamientos más frecuentes o de mayor duración, lo que facilita un mejor control de la tensión arterial y del exceso de líquidos, reduce la aparición de hipotensiones y calambres durante las sesiones y puede contribuir a mejorar otros parámetros relacionados con la enfermedad renal.

Implantación progresiva

La implantación de la hemodiálisis domiciliaria será progresiva. El objetivo es iniciar el programa con cinco pacientes durante el primer año y aumentar gradualmente hasta alcanzar entre 15 y 20 personas en los próximos años.

Para acceder al programa será necesario cumplir una serie de criterios médicos, disponer de un acceso vascular adecuado, mantener un buen nivel de autonomía y contar con un domicilio que reúna las condiciones necesarias para realizar el tratamiento con seguridad. En muchos casos también será recomendable disponer de apoyo familiar o de un cuidador.

"Cada caso será valorado de forma individual para garantizar que el tratamiento se realice con las máximas garantías de seguridad y eficacia; nuestro objetivo es ofrecer la mejor opción terapéutica para cada persona", ha concluido el doctor Torralba.