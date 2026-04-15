Hiperber refuerza su presencia en Valencia con un nuevo supermercado en Cullera

El nuevo supermercado de Hiperber en Cullera cuenta con una sala de ventas de 1.315 metros cuadrados y dispone de 68 plazas de aparcamiento. Como en anteriores aperturas dentro de esta operación, la puesta en marcha del centro ha supuesto una inversión de 700.000 euros y en esta incorporación, la compañía ha mantenido la plantilla del anterior operador, integrada por 16 trabajadores, garantizando la continuidad laboral del equipo y reforzando su compromiso con el empleo local. La inauguración del supermercado ha contado con la presencia del alcalde de Cullera, Jordi Mayor Vallet, que ha recorrido las instalaciones junto al equipo directivo de Hiperber.

La expansión de Hiperber en la provincia de Valencia se inició en 2022 con la apertura de su primer establecimiento en Ontinyent, a partir del cual la compañía ha ido ampliando progresivamente su presencia en distintas localidades. En los siguientes años, la red valenciana se reforzó con aperturas en municipios como Xátiva, Alginet, Buñol, Paiporta, Cheste o Tavernes de la Valldigna, consolidando su implantación en la provincia. En el presente ejercicio, la compañía ha intensificado este crecimiento con la apertura del segundo supermercado en Ontinyent, así como con las incorporaciones de Benaguasil, Carlet y ahora Cullera, y mantiene prevista la próxima apertura de un segundo establecimiento en Xàtiva dentro de su plan de expansión en Valencia y también está prevista una apertura en Dénia.

El nuevo establecimiento en Cullera ofrece el modelo comercial característico de Hiperber, basado en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias, alrededor de 8.000 referencias, además de una apuesta por las secciones asistidas de frescos como carnicería, charcutería, panadería y frutería. Además, en las próximas semanas se incorporarán al centro medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, entre ellas vitrinas de frío de bajo consumo, sistemas de refrigeración más eficientes y mejoras en iluminación. Estas actuaciones forman parte del compromiso de la compañía por avanzar hacia un modelo de supermercado más eficiente y respetuoso con el entorno en todas sus nuevas aperturas. El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “seguimos avanzando en nuestro plan de crecimiento consolidando nuestra presencia en la provincia de Valencia, una zona clave dentro de nuestra red. Esta apertura nos permite seguir desarrollando nuestro modelo de supermercado de proximidad y continuar creciendo de forma ordenada”.

Hiperber es una cadena de supermercados con presencia en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y una superficie comercial que supera los 90.000 metros cuadrados de sala de ventas. Durante 2025, Hiperber registró una facturación de 235,1 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,88% respecto al ejercicio anterior, y atendió a 18,2 millones de clientes. La empresa cuenta ya con una plantilla de más de 1.500 empleados. La oferta comercial de Hiperber combina una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo, además de una apuesta decidida por las secciones asistidas de frescos, como carnicería, charcutería, pescadería o frutería.