La Guardia Civil rescata en Aspe un zorro atrapado en un pozo de cuatro metros de profundidad

La Guardia Civil ha rescatado a un zorro que se encontraba atrapado en un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad en una parcela particular del término municipal de Aspe, gracias al aviso de una vecina que se puso en contacto con el Puesto Principal de Aspe recientemente, al ver que el animal no podía salir con sus propios medios.

El animal se encontraba con miedo y presentó resistencia, lo que dificultó el rescate. Los agentes trataron de poner a salvo al zorro con una caja y varias cuerdas, pero fue necesario que uno de ellos se desplazase para hacerse con un lazo de captura, con el que finalmente, lograron inmovilizarlo y elevarlo hasta la superficie.

El animal fue extraído con vida y en buen estado, por lo que fue liberado en su entorno natural. El zorro rojo, conocido científicamente como Vulpes vulpes, es el único representante silvestre de su género en Europa y uno de los carnívoros más extendidos por la Península Ibérica, cuya función en el ecosistema es fundamental por su dieta variada entre carnívoros.

Su alimentación lo convierte en un elemento clave para regular las poblaciones y las plagas que afectan a los cultivos, ya que principalmente consume pequeños roedores y conejos. También se alimenta de gran cantidad de frutos, dispersa las semillas y favorece a la regeneración de la vegetación, además de ser carroñero y contribuir al beneficio sanitario del ecosistema.