La Guardia Civil detiene en Elche al integrante de una red dedicada a abastecer cocaína a otras organizaciones

La Guardia Civil ha detenido en Elche a un hombre al que se acusa de formar parte de una red que abastecía de cocaína a otras organizaciones criminales.

La operación, que ha contado con un registro domiciliario en Elche, se ha saldado con 20 detenidos en distintos puntos de España, situándose el grueso de las mismas en Barcelona.

Además, según ha informado la Guardia Civil, se han intervenido 16 vehículos y bloqueado 57 activos financieros e inmuebles valorados en más de un millón de euros.

La red desarticulada almacenaba la droga en distintos inmuebles y la transportaban en vehículos con dobles fondos.

La operación, bautizada como ‘showtime’, se ha llevado a cabo con la colaboración de Europol y la agencia estadounidense de lucha contra las drogas.

El dispositivo de registros y detenciones se desplegó el pasado 30 de septiembre y durante el mismo, además de los arrestos, se incautaron más de 51 kilos de cocaína, 2,8 kilogramos de metanfetamina y 1,8 kilos de MDMA. Además, se intervinieron más de 409.000 euros en efectivo.

El entramado interceptado abastecía de cocaína a otros grupos criminales, especialmente en Cataluña, pero también en otros puntos del territorio nacional.

Operaba con un reparto definido de tareas en cada uno de sus integrantes. Unos se encargaban obtener la droga, otros la transportaban y otros se encargan de custodiarla y repartirla a sus compradores.

Esa distribución realizaba en paquetes de un kilo, envasados al vacío e identificados con logotipos.

La base de la organización y su principal red de distribución se concentraba en Barcelona.

El detenido en Elche fue capturado el a finales del pasado mes de agosto.