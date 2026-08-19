Sucesos

La Guardia Civil detiene en Villena a una pareja que tenía un cultivo de marihuana en una vivienda del centro de la ciudad

Se han intervenido más de un centenar de plantas

Onda Cero Elche

Elche |

Agente de la Guardia Civil en la plantación de marihuana desmantalada en Villena.
Agente de la Guardia Civil en la plantación de marihuana desmantalada en Villena. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Villena a dos personas tras localizar un cultivo con más de un centenar de plantas de marihuana en el interior de una vivienda ubicada en el centro histórico del municipio.

Los arrestados, un hombre y una mujer que vivían en otro piso cercano.

El inmueble en el que estaba la plantación de marihuana tenía un enganche ilegal a la red eléctrica lo que, como consecuencia del alto consumo de energía que requiere ese tipo de instalación, estaba provocando repentinos y continuos cortes de luz en toda la zona.

La investigación ha sido llevada a cabo agentes del Área de Investigación del Puesto de Villena.

Los arrestados son un hombre de 53 años de edad y una mujer de 56, que son matrimonio. Tras ser puestos a disposición judicial ambos han quedado en libertad con cargos.

Se han intervenido 102 plantas de marihuana y más de 7.000 euros en efectivo.

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