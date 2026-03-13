La Guardia Civil desmantela en Elche un centro clandestino de fabricación de tabaco

La Guardia Civil ha desmantelado en Elche un centro clandestino de fabricación de tabaco. Estaba instalado en una nave industrial y ha sido descubierto a raíz de una investigación de agentes de la Benemérita de Cuenca en la que se ha dado por desarticulada una red dedicada a la fabricación, distribución y venta de tabaco de contrabando que operaba en las provincias de Cuenca, Alicante y Murcia.

En el centro de producción clandestino de Elche, sin ningún control sanitario y en condiciones inadecuadas, se procesaba, envasaba, almacenaba y distribuía el tabaco.

En la operación se han practicado tres entradas y registros. En Elche se han realizado dos. Uno de ellos en una vivienda y el otro en una nave industrial. El tercero de los registras se ha llevado a cabo en un piso del municipio murciano de Fortuna.

Dos de los tres arrestados con los que se ha cerrado la investigación han sido capturados en la provincia de Alicante.

Además, se han intervenido 623 kilos de picadura de tabaco, un millar de cajetillas de tabaco falsificadas, maquinaria destinada al procesado del tabaco y dos armas de fuego (un revólver y una pistola).

La valoración total del tabaco incautado asciende a unos 200.000 euros, lo que, dice la Guardia Civil, supone un fraude fiscal estimado de más de 120.000 euros.