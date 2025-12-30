La Guardia Civil desmantela en Aspe una plantación de marihuana con casi 500 plantas

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una vivienda de Aspe. Durante la investigación se han intervenido 449 plantas de marihuana, más de 12 kilogramos de cogollos de esa sustancia, más de un kilo de picadura de la misma, así como numerosos efectos utilizados para el cultivo de la droga.

Se ha detenido a un hombre de 34 años de edad que vivía en la finca y que ha reconocido que cultivaba cannabis como medio de subsistencia.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Aspe que el pasado mes de noviembre, durante la inspección exterior de la finca detectaron indicios de reformas estructurales compatibles con las habitualmente realizadas en viviendas destinadas al cultivo indoor de marihuana.

Durante la actuación, y tras la apertura del cuadro de suministro eléctrico situado en el exterior de la vivienda, los agentes localizaron un enganche fraudulento a la red eléctrica, conectado directamente sin pasar por el contador de consumo. En el interior de la finca se encontraba estacionado un vehículo de alta gama, así como dos perros de raza potencialmente peligrosa, que presuntamente eran utilizados como guardianes del inmueble.

Según ha explicado este martes la Guardia Civil en un comunicado, la plantación de marihuana ocupaba la totalidad de la planta superior de la vivienda. En ellas, las tres habitaciones con las que cuenta albergaban plantas y se encontró un sofisticado sistema de riego por goteo, iluminación, climatización, humidificación y ventilación. Todas las ventanas de esa planta se encontraban selladas con plástico opaco de color negro para evitar la salida de luz al exterior.