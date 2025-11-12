Grupo Antón se sitúa entre las 35 mejores agencias de comunicación de España

Grupo Antón Comunicación sigue sumando éxitos gracias a la constancia y el talento en sus trabajos de publicidad. La empresa, con sede en Elche y más de 60 años de trayectoria, asciende varios puestos en el ranking de las agencias de medios independientes 2025 elaborado por la revista El Publicista que es uno de los medios de referencia del sector en España. Este reconocimiento llega tras un año especialmente activo, marcado por el crecimiento del equipo de Antón Media —que reúne perfiles tan diversos como planificadores de medios, técnicos en Social Media y Paid Media, programadores o diseñadores—, la llegada de nuevos anunciantes y la apuesta por soluciones tecnológicas que impulsan su papel en online y offline como las vallas, la radio, la televisión y la prensa. Desde Grupo Antón Comunicación, su directora de marketing online y medios, Amanda Alfonso, ha destacado que están muy orgullosos de este logro. "Es el resultado del trabajo conjunto de un equipo que no deja de innovar, crecer y disfrutar de lo que hace”, según señala Amanda Alfonso

La mejora en el ranking respecto a 2024 (del puesto 40 al 32) refuerza el posicionamiento de la agencia como una de las compañías decanas de la comunicación en la Comunidad Valenciana que tiene capacidad para competir al más alto nivel con grandes agencias nacionales e internacionales. Grupo Antón Comunicación es un referente en soluciones de comunicación 360º y estrategia en todo el territorio nacional, ayudando a empresas a que conecten sus marcas con clientes a través de los medios de comunicación.

Su equipo, formado por más de 60 profesionales, está especializado en diseño gráfico, gestión integral de medios, gabinete de prensa, eventos, comunicación online y publicidad exterior a través de su división Publiantón Exterior.