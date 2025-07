El Gran Teatro de Elche presenta su programación para los meses de septiembre hasta enero

El Gran Teatro de Elche ha publicado la programación para los próximos meses, desde septiembre hasta enero de 2026, con actuaciones de toda índole artística, como son teatros, comedias, musicales, ballet y óperas, y están pensadas tanto para el público adulto como para el infantil.

La inauguración de esta temporada comenzará con la Mostra de Teatre Dama d'Elx, donde las compañías de teatro amateur de Elche representarán sus obras durante dos semanas del mes de septiembre. Mientras que en el mes de octubre tendrá lugar el teatro musical 'Romeo y Julieta, el musical' y la obra '¡Se acabó!' de Maracaibo Teatro, entre otras obras.

En noviembre, algunos espectáculos como son: el teatro de humor 'Edu Soto Wanted (Se busca)', las obras de teatro 'Los lunes al sol' y 'Camino a La Meca' de Athol Fugard con Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, la cantante Catherine Russell, que vendrá desde Estados Unidos e interpretará clásicos del jazz, la Symphonic Rhapsody Of QUEEN, el ballet 'Giselle' del Théâtre Classique y el musical 'We Love Disco' de la compañía Yllana.

Por otro lado, la programación continúa en diciembre con las obras de humor de Millán Salcedo y de Faemino y Cansado, el musical 'Toda una vida, homenaje a María Dolores Pradera' con Nuria Fergó, la obra teatral de José Sacristán 'El hijo de la cómica' y el Gran Circo Acrobático de China.

En el mes de enero, habrá un Brindis de Año Nuevo de la mano de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche el 1 de enero y el 2 de enero tendrá lugar el musical familiar 'Estoy Solo en Casa' de La Compañía de Row. Además del casi estreno exclusivo de la obra de teatro 'Yo solo quiero irme a Francia' con María Galiana.

Con todas estas propuestas, la Concejalía de Cultura, junto al programador cultural del Gran Teatro, Julián Sáez, esperan mantener las cifras de espectadores, pues en la temporada anterior hubo un 50% de actuaciones con el cartel de lleno.

La venta de entradas para los espectáculos ya está disponible a través de vivaticket.com o en la taquilla del Gran Teatro de martes a sábado de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas.