La Generalitat Valenciana moderniza la red hídrica de los regantes de San Felipe Neri de Crevillent

La Generalitat Valenciana ha invertido 1,5 millones de euros en la reparación y modernización de la red hídrica de la Comunidad de Regantes de San Felipe Neri, pedanía de Crevillent.

Los trabajos han finalizado y el proyecto ejecutado ha posibilidad la sustitución del antiguo canal mediante la instalación de una nueva tubería a lo largo de más de seis kilómetros de longitud.

La iniciativa se ha ejecutado en tres tramos diferenciados y han incluido actuaciones complementarias como la reparación puntual de las arquetas más deterioradas y la renovación del paso de derivación que cruza el Azarbe de la Rambla mediante un sifón.

El objetivo principal del proyecto ha sido eliminar las pérdidas de agua provocadas por el deterioro de la infraestructura existente, mejorando con ello la eficiencia del sistema de transporte y distribución del agua de riego.

La Comunidad de Regantes de San Felipe Neri tiene cerca de 450 comuneros que trabajan en torno a 1.000 hectáreas de superficie agraria regable.

La Acequia de la Partición, que es la que ha sido objeto del proyecto permite el riego de 550 hectáreas: “Cuando hablamos de esta obra, hablamos de agricultores concretos, de hectáreas concretas y de una infraestructura que da servicio directo al campo”, ha destacado este pasado lunes Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, que, junto a la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha visitado la zona.

Barrachina ha explicado que el objetivo del proyecto ejecutado “es que el agua llegue mejor, que se aproveche mejor y que los regantes tengan más seguridad”.

“Cada acequia que se mejora, cada canal que se refuerza y cada hectárea que puede regarse con más eficacia supone más futuro para nuestros agricultores”, ha concluido el conseller de Agricultura.

Por su parte, la alcaldesa crevillentina ha valorado positivamente la culminación de unas obras de las que ha subrayado que refuerzan la competitividad y sostenibilidad del municipio de la comarca del Baix Vinalopó.

Lourdes Aznar ha agradecido “la apuesta de la Generalitat Valenciana por la modernización de las infraestructuras hidráulicas” y ha puesto en valor que el proyecto ejecutado en Crevillent “permitirá reducir pérdidas y aprovechar de manera más eficiente cada gota de agua disponible”.