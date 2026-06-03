La Generalitat habilita puntos de asistencia a contribuyentes para la declaración del IRPF en Elche, Santa Pola, Novelda, Elda, Monóvar y Villena

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en seis municipios de las tres comarcas del Vinalopó puntos de atención presencial desde los que se informa y presta asistencia para cumplimentar y presentar la Declaración de la Renta. En ellos también se resuelven dudas relacionadas con las deducciones fiscales aplicables en la campaña de la declaración del IRPF que está en marcha hasta el día 30 de este mes.

Se han activado servicios de esas características en Elche, Santa Pola, Novelda, Elda, Monóvar y Villena.

El servicio, que lleva por nombre 'Más cerca de ti', se ha activado a través de la Agencia Tributaria Valenciana en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Se presta desde las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario de la Agencia Tributaria Valenciana de cada uno de los municipios, que los lunes, martes y jueves atienden en horario de mañana (de 9.00 a 14.00) y de tarde (15.00 a 16.30 horas), mientras que los miércoles y viernes lo hacen sólo en horario de oficina matinal (09.00 a 15.00 horas).

El plazo para solicitar cita previa va a permanecer abierto hasta el 29 de junio, y los contribuyentes valencianos pueden gestionarla a través de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante la App 'Agencia Tributaria' o por teléfono a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44.