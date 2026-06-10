Tribunales

La Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para ocho miembros de una red que prostituía a mujeres en Elche

La celebración del juicio está fijada para este jueves en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial

Onda Cero Elche

Elche |

Sala de juicios.
Sala de juicios. | EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Seis mujeres y dos hombres se enfrentan a peticiones de cárcel de entre los 18 y 28 años por formar parte de una red criminal que prostituía a mujeres en tres pisos de Elche.

Los ocho procesados se van a sentar mañana en el banquillo de los acusados en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, que tiene sede en el municipio ilicitano.

La Fiscalía sostiene que los acusados estaban organizados en un sistema vertical en el que una de las encausadas lideraba y organizaba al resto, encargados de la gestión diaria de los diferentes prostíbulos.

La principal procesada se ocupaba de la llegada de las mujeres prostituidas a los pisos, de los anuncios y de las condiciones en las que trabajaban, y además de las agresiones sexuales también proporcionaba cocaína a los clientes.

El Ministerio Fiscal considera que la líder constituyó una sociedad para dar una falsa apariencia de legalidad a su actividad y encubrir el origen ilícito del dinero, por todo lo cual pide para los acusados penas que oscilan entre los 18 años y cuatro meses y los 28 años y medio de prisión por cuatro delitos relativos a la prostitución, un delito contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales.

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