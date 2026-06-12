El fin de semana en Elche, Santa Pola y Crevillent: sábado con paso de nubes y domingo soleado

Los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante un fin de semana en el que las temperaturas máximas van a repuntar un poco, llegando a rondar los 30 grados centígrados en algunos momentos.

Este sábado se prevé un día con paso de nubes altas y temperaturas máximas de entre 26 y 29 grados, mientras que el domingo será una jornada soleada y con termómetros rondando en sus valores más altos entre los 27 y los 30 grados.

Previsión similar para este viernes

Este viernes se prevé un día soleado, con viento flojo de levante y temperaturas con pocos cambios.

La temperatura máxima se va a situar en torno a los 27 grados en Elche y Crevillent, mientras que se quedará en 25 en Santa Pola.