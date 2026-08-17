Las fiestas de Elche congregan en sus calles a más de medio millón de personas.

Elche cerró el pasado sábado su semana de fiestas patronales de este año, en las que, según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento ilicitano y la Policía Local, el conjunto de los actos desarrollados ha congregado a 557.000 espectadores.

En ese balance, destaca la asistencia de 150.000 personas a la barraca municipal en todos los días en los que se ha ofrecido en la misma conciertos; los en torno a 80.000 espectadores congregados en las mascletás disparadas, tanto diurnas como nocturnas; y los 70.000 ciudadanos que han pasado por el Racó Fester del Paseo de la Estación.

También ha sobresalido las 10.000 personas que presenciaron en directo la Charanga, las 35.000 en las que se estima que disfrutaron en la calle de la Nit de la Roà o las 40.000 de la Nit de l’Albà.

Asimismo, el castillo de fuegos artificiales del día 15 echó a la calle, en el entorno del Puente del Ferrocarril, a otros 40.000 ciudadanos y ciudadanas.

La concejal de Festejos, Inma Mora, ha destacado el éxito de la puesta en marcha del autobús nocturno. Este servicio contaba con ocho líneas: tres en funcionamiento en el casco urbano y cinco de ellas en las pedanías.

La edil también ha destacado que la ocupación media hotelera se ha situado en torno al 96% entre el 7 y el 14 de agosto, un punto más que el año pasado.

Y entre los visitantes registrados en la oficina de Turismo de Elche durante las fiestas patronales han despuntado los llegados desde la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Cataluña, mientras que, en cuanto a visitantes extranjeros, han destacado Francia, Reino Unido y Alemania.