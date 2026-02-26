Febrero apura sus días en Elche, Crevillent y Santa Pola sin cambios en lo meteorológico

Este jueves, antepenúltimo día de febrero, va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada soleada, con viento flojo de noroeste por la mañana, suaves brisas marinas a partir de mediodía y temperaturas máximas con pocos cambios.

El termómetro en Elche y Crevillent va a rondar valores máximos los 20 grados, mientras que en Santa Pola se quedará en unos 18.

Mañana viernes se verán de nuevo algunas nubes y el fin de semana se presenta bastante nuboso y con descenso de las temperaturas, especialmente el domingo.