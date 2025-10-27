A los 83 años

Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles

La capilla ardiente está situada en la sala 1 del tanatorio de Carrús

Felipe Canals

Elche |

Diego Quiles Navarro celebrando el ascenso a Primera División en 1984 en una fotografía de Paco Uclés.
Diego Quiles Navarro celebrando el ascenso a Primera División en 1984 en una fotografía de Paco Uclés. | elche.me

Ha fallecido el expresidente del Elche Club (CF) de FútbolDiego Quiles Navarro a los 83 años de edad. El empresario fue una figura clave en la historia de la entidad ilicitano y el club logró un ascenso a Primera División bajo su mandato. La capilla ardiente estará situada este lunes en la sala 1 del tanatorio de Carrús.

La familia Quiles es una institución entre el empresariado del municipio ilicitano. Diego Quiles, junto a su hermano, fundó la empresa de calzado Kelme en 1977. La marca deportiva se acabó convirtiendo en una de las más prestigiosas del país.

En el Elche CF, fue presidente durante diez años en dos etapas distintas. En su primer período como máximo dirigente, tras ser vicepresidente, logró un ascenso a Primera División con la entidad ilicitana. En 1987 dejó el cargo, pero volvió en 1994. Fue clave para evitar la desaparición del club.

Diego Quiles fallecía a los 83 años de edad, pero deja su nombre en la historia del Elche CF y entre el empresariado de la ciudad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer