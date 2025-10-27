Fallece el empresario y expresidente del Elche Diego Quiles

Ha fallecido el expresidente del Elche Club (CF) de FútbolDiego Quiles Navarro a los 83 años de edad. El empresario fue una figura clave en la historia de la entidad ilicitano y el club logró un ascenso a Primera División bajo su mandato. La capilla ardiente estará situada este lunes en la sala 1 del tanatorio de Carrús.

La familia Quiles es una institución entre el empresariado del municipio ilicitano. Diego Quiles, junto a su hermano, fundó la empresa de calzado Kelme en 1977. La marca deportiva se acabó convirtiendo en una de las más prestigiosas del país.

En el Elche CF, fue presidente durante diez años en dos etapas distintas. En su primer período como máximo dirigente, tras ser vicepresidente, logró un ascenso a Primera División con la entidad ilicitana. En 1987 dejó el cargo, pero volvió en 1994. Fue clave para evitar la desaparición del club.

Diego Quiles fallecía a los 83 años de edad, pero deja su nombre en la historia del Elche CF y entre el empresariado de la ciudad.