La exposición de camisetas históricas del Elche cierra con casi 7.000 visitas

La exposición de camisetas del Elche 'La Historia de Nuestra Franja' ha cerrado en la Lonja Medieval con 6.720 visitas. Organizada por la Federación de Peñas, la muestra ha contado con una amplia selección de camisetas históricas de la entidad franjiverde y ha servido para hacer un recorrido por todos los momentos del club ilicitano en sus más de cien años de vida.

La exposición se abrió al público el viernes 19 de septiembre, por lo que ha permanecido activa durante más de tres semanas. Se ha querido esperar hasta el 12 de octubre para retirarla, una vez que la Selección Española ya ha disputado su partido clasificatorio para el Mundial previsto en el Martínez Valero ante Georgia. Se han contabilizado casi 7.000 visitas, ya que el día de la presentación también se dieron cita cerca de 200 personas.

Al cierre de la exposición, se hizo entrega de la camiseta del Elche de esta temporada a Erik Maestre, la persona que más elásticas ha cedido con 84 camisetas propias expuestas. La camiseta fue donada por VegaFibra, sponsor del Elche CF, y Antonio Brotons, presidente de la Federación de Peñas, se la entregó en forma de gratitud por su compromiso y colaboración.