Un estudio presentado en Elche cifra el coste de la incapacidad temporal en la Comunitat en 7.100 millones al año

Un estudio presentado este jueves en Elche sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) y con el ritmo de crecimiento más acelerado.

Presentado en un acto organizado por la delegación provincial de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) que ha tenido lugar en el parque empresarial de Torrellano, concretamente en el Salón de Actos de las instalaciones de Grupo Soledad, el informe señala que entre los años 2018 y 2023 en la Comunitat Valenciana se ha registrado un crecimiento del 40 % en el número de jornadas laborales perdidas por incapacidad temporal en Régimen General.

En 2023 las jornadas perdidas por IT supusieron en la provincia de Alicante un 5 %.

El análisis recoge también que el coste estimado de la incapacidad temporal alcanza en la Comunitat Valenciana los 7.100 millones de euros, lo que equivale al 5,1 % del PIB regional, y supone un crecimiento del 48%, es decir, 2.300 millones de euros más que en 2018.

El estudio también expone que en la agricultura, que es uno de los sectores con menor tasa de IT en España, en la provincia de Alicante se constata un índice del 5,48 %, que es el más bajo de la Comunitat, pero está 1,7 puntos por debajo de la media de España.