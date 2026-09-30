Un estudio del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche revela cómo el cerebro equilibra la flexibilidad y la estabilidad de los recuerdos

Un estudio de investigadores del Instituto de Neurociencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha logrado revelar cómo el cerebro equilibra la flexibilidad y la estabilidad de los recuerdos, identificando un mecanismo que permite al cerebro ajustar el equilibrio entre dos necesidades aparentemente contrapuestas durante la formación de los recuerdos: incorporar nuevos detalles y mantener.

El estudio, que ha sido publicado en una revista científica especializada, muestra que la actividad de unas interneuronas concretas de una región del hipocampo determina hasta qué punto el sistema es sensible a pequeñas diferencias entre experiencias similares o, por el contrario, capaz de preservar representaciones estables.

La investigación se ha realizado con el apoyo de un modelo computacional y abre la puerta a la base de formación de la memoria, así como a la posibilidad futura de desarrollar terapias en torno a la misma.

El estudio se ha llevado a cabo en un modelo animal de ratones y en él han participado las investigadoras Encarni Marcos, Elena Pérez Montoyo y el científico Santiago Canals.

Para estudiar ese mecanismo, los investigadores se centraron en el hipocampo, una región del cerebro fundamental para la formación de nuevos recuerdos, y en una de sus estructuras, el giro dentado. En esta zona, determinadas neuronas inhiben la actividad de otras células del circuito y ayudan así a regular cómo se incorporan las nuevas experiencias. El equipo modificó experimentalmente esa actividad inhibitoria en ratones durante la codificación de los recuerdos, es decir, en el momento en que la información se procesa para formar la memoria.