Un estudio del Instituto Neurociencias de la UMH de Elche prueba que una molécula fotosensible logra modular la actividad nerviosa de la córnea

Ha estado liderado por Víctor Meseguer, codirector del laboratorio de Neurobiología Ocular

La molécula DENAQ entra en las terminaciones nerviosas de la córnea de la cobaya a través de los canales P2X3, lo que permite la fotomodulación de la actividad nerviosa en un modelo de ojo seco.
Una investigación liderada por el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha probado una molécula experimental que se activa al aplicar luz azul y que podría aliviar los síntomas del ojo seco.

Desde el instituto de investigación, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha destacado que "es la primera vez que se demuestra que una molécula fotosensible puede controlar la actividad nerviosa de la córnea mediante luz".

El estudio ha estado liderado por el investigador Víctor Meseguer y ha demostrado que una molécula sensible a la luz (llamada DENAQ) puede modular la hiperactividad nerviosa al aplicar luz azul, reduciendo las señales anómalas sin eliminar la sensibilidad normal al frío: “Lo más interesante es que la luz no bloquea la función de estos nervios, sino que la devuelve a la normalidad. En condiciones de ojo seco, las terminaciones están disparando de forma exagerada, y en presencia del optofármaco, con la luz conseguimos que su actividad vuelva a niveles saludables”, ha señalado Víctor Meseguer.

Por otro lado, la investigación aporta una "nueva comprensión" de los mecanismos moleculares de los receptores de la cornea y “refuerza” la idea de que se puede controlar la actividad nerviosa periférica "de forma localizada, precisa y reversible, usando fármacos sensibles a la luz".

El equipo del laboratorio de Neurobiología Ocular que ha participado en el estudio: Fernando Aleixandre, Ariadna Díaz, Almudena Íñigo, David Ares, Víctor Meseguer, Juana Gallar, Susana Quirce y M. Carmen Acosta.
