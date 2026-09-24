Un estudio del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche descubre que una proteína coordina cuándo y dónde se establecen las conexiones en el cerebro

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto que una proteína (GluN3A) coordina cuándo y dónde se establecen las conexiones entre los dos hemisferios del cerebro.

La investigación ha concretado que sincroniza la maduración de las neuronas con el patrón de conexiones que reciben durante las primeras etapas de la vida, al tiempo que ha revelado que en ausencia de esa neurona los árboles dendríticos, que son el conjunto de todas las ramificaciones que surgen del cuerpo de una neurona, se ramifican prematuramente y los axones procedentes del hemisferio contrario se distribuyen en regiones diferentes de la corteza cerebral.

Los resultados pueden explicar por qué mutaciones genéticas en la neurona analizada se asocian con enfermedades neuropsiquiátricas en las que la conectividad neuronal está afectada.

El estudio se ha realizado en modelos de ratón y durante etapas tempranas del desarrollo, por lo que sus resultados permiten caracterizar mecanismos básicos implicados en la organización de los circuitos neuronales.

Los científicos del Instituto de Neurociencias consideran que “es fundamental entender cómo se construyen los circuitos neuronales desde el principio, porque conocer cómo se organizan y maduran nos permite comprender mejor cómo funciona el cerebro y qué puede ocurrir cuando estos procesos se alteran”.