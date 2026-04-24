Esther Soler, enfermera del Hospital General Universitario de Elche gana un premio por el diseño de una férula bucal inteligente

Esther Soler, enfermera asistencial de la planta de Traumatología y Neurocirugía del Hospital General Universitario de Elche, se ha alzado con una beca de 7.500 euros en un concurso promovido por el Consejo General de Enfermería (CGE) y la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim.

Esther Soler ha creado una férula bucal inteligente, personalizada, biocompatible y no invasiva que tiene como objetivo detectar el riesgo de broncoaspiración en pacientes vulnerables con debilidad bulbar, alteración de la deglución o dificultad para el manejo de secreciones.

Ese dispositivo ha sido el ganador del primer premio de la convocatoria de la primera edición del certamen denominado ‘Incubadora de ideas: enfermedades poco frecuentes’.

La férula bucal ideada por la especialista se llama ‘OroSense’ y está orientada a monitorizar de forma continua señales de alerta relacionados con peligros respiratorios mientras se duerme en pacientes vulnerables.

“Los pacientes vulnerables con riesgo de broncoaspiración al dormir se enfrentan a una situación que puede favorecer infecciones respiratorias, neumonías por aspiración y un importante deterioro clínico, por lo que anticiparse resulta clave”, ha explicado Esther Soler que ha añadido que 'OroSense' representa "una apuesta por una innovación sanitaria útil, centrada en necesidades clínicas reales y con potencial para mejorar la calidad asistencial y la protección de pacientes especialmente vulnerables”.

Otros premios en el concurso

En el concurso del CGE se han premiado otras dos iniciativas.

Por un lado, se ha galardonado con 6.000 euros el proyecto ‘Cuidando el sueño en la fibrosis pulmonar idiopática: abordaje enfermero integral en la apnea obstructiva del sueño e hipoxemia nocturna’, de la enfermera María González, del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, que tiene como objetivo evaluar el impacto de un programa enfermero estructurado y proactivo en el abordaje integral de las alteraciones respiratorias nocturnas en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática.

Por otro lado, se ha premiado con 5.000 euros, el proyecto ‘Intervención para la capacitación familiar en enfermedades autoinflamatorias e inmunomediadas en pediatría y su tratamiento’, del enfermero Guillermo Sibón, del del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que pone el foco en la población pediátrica que esté en seguimiento por parte de Reumatología Pediátrica y que tenga un tratamiento con FAME sintéticos o biológicos.