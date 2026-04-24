El alcalde de Elche cesa al pedáneo de Los Arenales del Sol tras una denuncia por presunto acoso sexual contra él

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha cesado este viernes de manera fulminante al alcalde pedáneo de Los Arenales del Sol, Alejandro García, tras tener conocimiento de que una mujer ha presentado una denuncia contra él por un “presunto delito de acoso”, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Elche poco antes de las 17:00 horas de este viernes.

En la comunicación remitida a los medios de comunicación desde el gabinete de comunicación del consistorio se añade que el primer edil “condena de manera tajante e inequívoca cualquier conducta de este tipo, que no tiene cabida en ningún estamento de la sociedad y mucho menos en un representante municipal”.

Por su parte, Alejandro García ha negado que haya tenido un comportamiento de acoso sexual, siente que es “inocente” de la acusación que se recoge en la denuncia interpuesta contra él y ha señalado que emprenderá las acciones necesarias para defenderse de la acusación recibida.

Al parecer, según lo que ha trascendido de la denuncia interpuesta, los hechos se produjeron el pasado miércoles, día 22 de este mes de abril, cuando denunciante y denunciado entablaron una conversación en la vía pública, concretamente en la avenida San Bartolomé de Tirajana y durante ella la mujer asegura que el ya exalcalde pedáneo de Los Arenales del Sol usó “expresiones de carácter sexual y cosificador”, tal y como consta recoge el escrito de denuncia.

El PSOE pide explicaciones

Tras trascender el cese del que hasta la mañana de este viernes ha sido el alcalde pedáneo de Arenales del Sol y los motivo del mismo, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, a través del portavoz adjunto Mariano Valera, ha pedido explicaciones al alcalde Pablo Ruz sobre la destitución formalizada: “Nos hemos quedado perplejos por esta situación en la que un pedáneo del alcalde ha sido denunciado por acoso sexual y por trato vejatorio a una mujer, que ha interpuesto una denuncia en el juzgado”, ha afirmado el concejal socialista que ha añadido que “es inadmisible y profundamente preocupante lo que ha ocurrido y el alcalde debe salir a dar explicaciones de lo que ha pasado, de por qué ha pasado y que la ciudadanía sepa de boca del alcalde, que para eso firmó el decreto nombrando a este señor y cesándolo, todo lo ocurrido”.