El Eldense, a mantener la plaza de ascenso directo en Antequera

El Eldense, con siete victorias consecutivas, es el equipo más en forma de Primera RFEF. La racha triunfal le ha permitido alcanzar el liderato y el objetivo es mantenerla para lograr el ascenso directo. Restan cinco partidos de Liga y la primera prueba será este sábado en Antequera.

El cuadro de Claudio Barragán es consciente de que una victoria en tierras andaluzas sería un paso de gigante de cara al objetivo. El técnico de Manises contará con las bajas de Rober Ibáñez y Rubén Quintanilla. El once no variará en exceso del que le ganó al Cartagena, aunque se prevé el regreso de Dioni a la titularidad.

Aunque ya esté asegurado virtualmente, el Eldense puede ser matemáticamente equipo de playoff este fin de semana si iguala el resultado del Cartagena. Los de Elda miran más allá y llegan al tramo decisivo de la competición en el mejor momento del curso. La remontada del pasado domingo ha revitalizado al entorno.

Además de al Antequera, el Eldense habrá de visitar a Sevilla Atlético y Real Murcia. Por el Nuevo Pepico Amat pasarán Marbella y Atlético Madrileño. El conjunto azulgrana mantiene a un punto de distancia al Sabadell, mientras que el Atlético Madrileño está cuatro puntos por debajo.