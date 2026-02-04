Este miércoles toca recuperar el paraguas en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día que también va a ser frío

El primer miércoles del mes de febrero ha llegado a la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de ser un día frío y muy nuboso con lluvias débiles intermitentes que se irán registrando en cualquier momento de la jornada, por la tarde soplará viento moderado de poniente.

Las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Santa Pola los 16 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a quedar en los 15.

De cara a mañana jueves se prevé una jornada bastante soleada con ascenso notable de los termómetros y viento de poniente que será moderado por la tarde-noche con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Tanto el viernes como el sábado y el domingo serán jornadas en las que las temperaturas tenderán al descenso y en las que el viento será flojo. Además, predominará la alternancia de nubes y claros y posibilidad de algunas precipitaciones débiles de forma ocasional.