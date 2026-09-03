La crónica del tiempo

La estabilidad meteorológica se mantiene en el inicio de septiembre en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Pintura que recrea una alfombra que se ha realizado en la calle Les Estores de Crevillent.
Pintura que recrea una alfombra que se ha realizado en la calle Les Estores de Crevillent. | Ayuntamiento de Crevillent

El tercer día de septiembre ha aterrizado en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión meteorológica de ser una jornada soleada con un poco de calima, sin cambios significativos en las temperaturas y con suaves brisas marinas a partir de mediodía.

El termómetro puede situarse en Elche en valores máximos de 31 grados centígrados, en Crevillent se alcanzarán los 32 y en Santa Pola los 29.

De cara a los próximos días se prevé que continúe el ambiente veraniego y estable. Durante el primer fin de semana del noveno mes del año se espera un ascenso de las temperaturas máximas.

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