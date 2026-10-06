La eliminatoria Pinatar-Elche aún no tiene decidido su escenario

El Elche se medirá a la UD Pinatar, de Preferente murciana, en la primera ronda de la Copa del Rey. El partido se jugará a finales de octubre y el escenario aún es una incógnita. El rival franjiverde disputa sus encuentros en el Estadio José Antonio Pérez, en Lo Pagán. Su intención es recibir allí a los de Martín Anselmi, pero están a expensas de la Real Federación Española de Fútbol.

Para albergar este partido, el estadio debe reunir una serie de requisitos. Desde la UD Pinatar ya han contactado con la RFEF y están a la espera de que valoren el José Antonio Pérez. En caso de no poder disputar la eliminatoria de Copa en casa, la entidad de San Pedro del Pinatar buscará alternativas.

Una de esas opciones pasa por Pinatar Arena. El Elche es un fijo allí durante sus pretemporadas. Sin ir más lejos, el pasado viernes se midió a México sub-20 en un compromiso amistoso aprovechando el parón de selecciones. Hay más alternativas, como el Enrique Roca de Murcia o el Cartagonova.

La temporada pasada el Elche visitó a Los Garres en la primera eliminatoria copera. El duelo no se pudo disputar en Los Garres y se trasladó al Enrique Roca, donde el cuadro franjiverde se impuso con contundencia.

La UD Pinatar se ha metido en la Copa del Rey tras doblegar al Atlético Melilla. Los murcianos pasaron por encima de su rival, tanto en la ida como en la vuelta. Ahora sueñan con poner en apuros a un Primera como el Elche.