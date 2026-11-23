Eldense-Tenerife en la segunda ronda de Copa. La eliminatoria se jugará a partido único en el Nuevo Pepico Amat. Es lo que ha deparado el sorteo, con polémica por la distribución que 'obligaba' a conjuntos de la categoría de plata a enfrentarse entre ellos. El encuentro se disputará entre el 1 y el 3 de diciembre.

Eldense y Tenerife jugarán dos veces en apenas unos días. El sábado 5 de diciembre, a las 21:00 horas, se medirán en Liga en el Heliodoro Rodríguez López. Los canarios eliminaron al Badajoz en la ronda anterior, mientras que los azulgranas ganaron al Atlético Baleares.

Será también el regreso de varios exazulgranas a Elda. Entre ellos, el director deportivo Manu Guill y el secretario técnico Hugo Rico. Además, jugadores como Dani Martín, Marc Mateu o Iván Chapela también militan en el equipo de Álvaro Cervera.