Eldense-Oviedo: Calleja busca su primera victoria con Messi como protagonista

Eldense y Oviedo abren la octava jornada en Segunda División en el Nuevo Pepico Amat en un encuentro salpicado por una de las noticias más importantes de la historia del deporte en Elda. Este jueves se anunciaba oficialmente la compra del club por parte de Leo Messi. El astro argentino ya 'manda' en la entidad.

Javi Calleja busca su primera victoria al frente del Eldense ante su exequipo. Sin duda, será un partido especial para el preparador madrileño. Los azulgranas ocupan puesto de descenso y necesitan ganar para ahuyentar fantasmas. Los dos encuentros con Calleja en el banquillo se han saldado con derrota.

La bajas se acumulan en el Deportivo. Pau Cabanes y Mariano Carmona siguen en la enfermería. La falta de gol preocupa entre la parroquia azulgrana. A las ausencias en ataque, se suma la del centrocampista Justin Smith tras su convocatoria con Canadá. Lo lógico es que el doble pivote esté formado por Guille Macho y Guirao.

La buena noticia para Calleja es la recuperación de Jordi Martín y Javi Olaizola. La gran duda es si volverá a jugar sin referencia o apostará por Manu Nieto como '9'. El portugués Dinis Rodrigues aún no ha debutado y el entrenador del Deportivo afirmó que está "preparado", aunque deberá seguir esperando su oportunidad.

El Oviedo llega a Elda con la moral alta tras llevarse el derbi asturiano, pero bastante mermado por las bajas. Chris Ramos se perderá toda la temporada tras una grave lesión de rodilla y el meta Aarón Escandell causará baja casi con total seguridad por problemas en el hombro.

El Nuevo Pepico Amat aguarda el primer triunfo como local de su equipo. El Eldense quiere que el feudo azulgrana sea un fortín para cimentar la permanencia en Segunda División.