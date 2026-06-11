El Eldense trabaja en silencio en la planificación de Segunda

Los rumores en Elda acerca de la situación del Eldense se han multiplicado en las últimas semanas. Hasta que el martes el club azulgrana anunció la renovación de Floris Smand hasta 2028, las redes sociales de la entidad se encontraban en silencio. Eso provocó que las especulaciones en torno al futuro se disparasen.

Sin embargo, desde la propiedad del Eldense aseguran que se está trabajando en la planificación del próximo curso en Segunda División. De la mano de la Liga, el club azulgrana está estudiando la situación para ver con qué límite salarial puede contar para armar una plantilla de garantías.

A la espera de conocer esos parámetros está la dirección deportiva de Víctor Lafuente. El alicantino tiene varias operaciones cerradas. Rodri Val y Jorge Rastrojo jugarán en el Nuevo Pepico Amat, como avanzó en redes sociales el periodista Ángel García. Son operaciones cerradas desde hace meses, antes de conocer la categoría en la que militaría el cuadro de Elda.

El verano se prevé movido en las oficinas del Eldense. La gran temporada de jugadores como Floris Smand o Nacho Quintana no pasan desapercibida para otros conjuntos de Segunda División. Lafuente es consciente de que se podría producir alguna salida que bajase el nivel de la plantilla, aunque no se va a 'regalar' a ningún jugador.

Paralelamente, la afición espera con ansia el lanzamiento de la campaña de abonos. Lo lógico era que ya estuviese en marcha para aprovechar el 'tirón' del ascenso a la categoría de plata, pero desde la propiedad mandan un mensaje de calma. El objetivo es superar la cifra de abonados del pasado curso.

Todo apunta a que el lanzamiento de la campaña de abonos no se demorará mucho más. Se prevé un aumento en los precios por el salto de categoría, pero se tratará de mantener unas cifras competitivas.