El Eldense sueña con los 4.000 abonados en su vuelta a Segunda

Tras la primera semana de la campaña de abonos con el lema 'Fe en el destino', el CD Eldense ha alcanzado los 1.500 abonados. Cabe destacar que se trata de renovaciones, puesto que el turno para nuevas altas aún no ha abierto. El ritmo es bueno y en la entidad azulgrana sueñan con los 4.000 abonados.

El plazo para renovaciones finaliza el lunes 6 de julio. Después habrá tres días para los que quieran un cambio de asiento. La lógica invita a pensar que la gran mayoría de abonados del pasado curso renovarán su compromiso tras el ascenso a Segunda División de los de Claudio Barragán.

El turno para las nuevas altas se abrirá el viernes 10 de julio, tanto en la modalidad presencial como vía online. La Liga arrancará a mitad de agosto.

En las temporadas anteriores en Segunda no se ha podido llegar a la cifra de 4.000 abonados, por lo que sería algo histórico para el club con sede en el Nuevo Pepico Amat. A la campaña se le quiso dar un impulso con el anuncio del fichaje de Manu Nieto, un jugador muy querido por la parroquia azulgrana.

La dirección deportiva sigue mirando al mercado con la intención de reforzar la plantilla e insuflar otro aire a la afición para lograr alcanzar el récord de abonados.