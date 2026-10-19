El CD Eldense, más cerca del playoff que del descenso

El CD Eldense es uno de los equipos del momento en el fútbol español. No solo por la identidad de su nuevo propietario (Leo Messi), sino por los resultados que está cosechando el cuadro azulgrana en Segunda División. Los de Javi Calleja ganaban también sobre la bocina en Valladolid y suman tres triunfos consecutivos.

Ahora mismo la zona de playoff está más cerca que el descenso para los de Elda. Además, el Deportivo está reponiéndose a los goles: acumula tres remontadas consecutivas. La falta de gol en los primeros partidos se ha solventado y ahora ve puerta con facilidad. Mariano Carmona, que reaparecía un mes después, marcó la diana de la victoria en el José Zorrilla.

Los 'nubarrones' que se asomaban a principios de septiembre con el titubeante inicio y la controvertida destitución de Claudio Barragán han dado paso a una etapa de ilusión con la llegada de Messi al accionariado de la entidad del Nuevo Pepico Amat. El Deportivo es otro en este mes de octubre.

De hecho, desde que se hizo oficial la adquisición del club por parte de Messi (a expensas del visto bueno definitivo del CSD), los azulgranas han ganado todos sus partidos. Es habitual que el astro argentino comparta en sus redes sociales instantáneas celebrando los triunfos de 'su' Eldense.

El estado de felicidad se ha instalado en Elda. El Deportivo juega otra vez a domicilio este próximo domingo en el Carlos Belmonte, donde se espera una gran presencia de la hinchada azulgrana aprovechando la cercanía con Albacete. El Eldense volverá al Nuevo Pepico Amat el domingo 1 de noviembre recibiendo al Granada.